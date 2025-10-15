Inscription
Petzi chez les pingouins

Thierry Capezzone, Vilhelm Hansen, Carla Hansen

ActuaLitté
A bord de leur fidèle navire, le Mary, des amis commencent par aider une famille de kangourous à réparer leur nouvelle voiture, puis ils partent voguer vers les contrées polaires où ils rencontrent tous les cousins de Pingo (et ils sont nombreux ! ). Comme toujours dans les aventures de Petzi, l'humour, la gourmandise, la débrouillardise et l'amitié seront bien sûr au rendez-vous ! Porté par des illustrations colorées et pleines de charme, Petzi chez les pingouins perpétue l'esprit joyeux et bienveillant d'une série qui traverse les générations avec tendresse et fantaisie. Un classique de la bande dessinée à savourer en famille !

Chez Caurette Editions

|

Auteur

Editeur

Caurette Editions

Genre

Albums 3 ans et +

Paru le 15/10/2025

36 pages

Caurette Editions

12,50 €

9782382891629
