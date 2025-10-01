Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Album jeunesse

Ma vie, mes copines Hors-série XXL - Un Noël à la montagne

Hachette Livre, Marco Albiero, Catherine Kalengula

ActuaLitté
A l'approche de Noël, Chloé et ses amis sont invités par les parents de Yannis à la montagne ! Dans le petit village enneigé, tout est féerique : les décorations brillent, un mystérieux lutin sème les bonnes actions... et l'esprit de Noël est partout ! Seuls les parents de Yannis restent froids comme la neige, au grand désespoir de leur fils et de Chloé... Comment faire de ces vacances les plus magiques de toutes ?

Par Hachette Livre, Marco Albiero, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Livre, Marco Albiero, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

Commenter ce livre

 

Ma vie, mes copines Hors-série XXL - Un Noël à la montagne

Hachette Livre, Marco Albiero

Paru le 01/10/2025

144 pages

Hachette

9,90 €

ActuaLitté
9782017308409
© Notice établie par ORB
