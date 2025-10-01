Ma vie, mes copines Hors-série XXL - Un Noël à la montagne

A l'approche de Noël, Chloé et ses amis sont invités par les parents de Yannis à la montagne ! Dans le petit village enneigé, tout est féerique : les décorations brillent, un mystérieux lutin sème les bonnes actions... et l'esprit de Noël est partout ! Seuls les parents de Yannis restent froids comme la neige, au grand désespoir de leur fils et de Chloé... Comment faire de ces vacances les plus magiques de toutes ?