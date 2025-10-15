Smile ! Tome 5

Les pistes se précisent, mais le danger rôde, alors que chacun des protagonistes continue son cheminement pour déjouer les plans machiavéliques de l'Eglise du Sourire Eternel. Kamome participe à la cérémonie de la renaissance, sans savoir quel nouveau piège va se refermer sur lui. Va-t-il retrouver Megumi ? Qui se cache sous le rictus éternel de Sourire Rayonnant ? Au même moment, Tsuji décide de s'allier à Yuka Suzumura, et lui donne rendez-vous pour continuer leur enquête... Publiée chez Nihon Bungeisha, Smile ! est une oeuvre qui plonge le lecteur dans les ténèbres d'un culte inquiétant. Hattori Mitei vous entraîne dans un thriller des plus haletants et un drame psychologique inoubliable. "Un thriller psychologique captivant". Francetvinfo. fr "Un suspense totalement addictif". Le Point Pop