#Essais

Sentinelle, voyage au coeur des glaciers

Heïdi Sevestre

ActuaLitté
Un beau livre pour partir à la découverte des glaciers, l'or blanc de notre planète Partout dans le monde, les glaciers fondent, la banquise recule, et des paysages millénaires disparaissent à une vitesse vertigineuse. Témoins silencieux du réchauffement climatique, ces géants de glace nous alertent : leur disparition imminente menace l'équilibre fragile de notre planète. Heïdi Sevestre, glaciologue passionnée et exploratrice, nous emmène au coeur des régions les plus reculées du globe : de l'Arctique à l'Antarctique, en passant par l'Himalaya et le Groenland. A travers ses voyages et ses photographies saisissantes, elle partage son émerveillement face à la beauté fragile des glaciers, mais aussi son combat pour les protéger. Sentinelle, voyage au coeur des glaciers est une ode visuelle et scientifique qui invite à la contemplation, mais surtout à l'action, porté par une conviction profonde : sauver les glaciers, c'est préserver notre avenir. Découvrez un voyage fascinant entre beauté, urgence et espoir. A propos de l'autrice : Heïdi Sevestre est glaciologue, membre du club international des explorateurs et a reçu la médaille Shakleton pour la protection des régions polaires. Elle mène plusieurs expéditions dans les endroits froids chaque année.

Par Heïdi Sevestre
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Heïdi Sevestre

Editeur

HarperCollins France

Genre

Biodiversité, nature

Sentinelle, voyage au coeur des glaciers

Heïdi Sevestre

Paru le 05/11/2025

304 pages

HarperCollins France

34,50 €

ActuaLitté
9791033924791
© Notice établie par ORB
