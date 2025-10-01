Inscription
#Album jeunesse

DISNEY BABY - Coffret - Les jeux des petits

Xxx

ActuaLitté
Les meilleurs jeux des tout-petits réunis dans un joli coffret Disney Baby, pour des moments de découverte, d'émerveillement et de rire avec votre enfant ! - Jouez à cache-cache avec les personnages Disney grâce à un grand livre contenant 12 scènes de cherche et trouve ! - 120 éléments sont à chercher à travers des univers colorés et variés : la savane, l'océan, le cirque, à la maison, au château... - Un jeu de mémory de 40 cartes, pour faire travailler la mémoire et le sens de l'observation de votre enfant, qui devra retrouver les paires d'animaux cachées. - 10 pièces de puzzle à assembler pour réunir les bons duos de meilleurs amis Disney. Dès 3 ans.

Par Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

DISNEY BABY - Coffret - Les jeux des petits

Xxx

Paru le 01/10/2025

40 pages

Hachette

19,99 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017303268
9782017303268
