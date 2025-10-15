L'histoire définitive NBA 80 ans

Au coeur d'une myriade de ligues amateures et semi-professionnelles, une nouvelle entité naît à l'été 1946 à New York : la Basketball Association of America. Quelques années plus tard, elle prendra le nom de "National Basketball Association", ou "NBA". L'histoire du basketball professionnel se met en marche. Au cours de ses 80 années d'existence, la NBA va s'agrandir, absorber la concurrence, s'adapter aux évolutions du jeu et de la société, attirer les meilleurs talents américains et internationaux, développer sa marque et s'imposer comme la référence mondiale en la matière, la ligue que tout joueur veut intégrer et qui fait rêver des millions de fans à travers le monde au quotidien grâce à son mélange unique de sport et de spectacle. Ses plus illustres acteurs et ses plus grandes équipes sont aujourd'hui passés à la postérité : Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et les Lakers, Larry Bird et les Celtics, Michael Jordan et les Bulls, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry et les Warriors... Comme le basket, la NBA est en perpétuelle évolution. Chacune de ses saisons apporte son lot de nouveautés et de records, d'exploits et d'histoires, ainsi que vous pourrez le constater à chaque page de ce beau livre illustré, véritable chronique des 80 premières années d'existence de la plus grande Ligue de basketball au monde.