#Roman francophone

ActuaLitté
Prétendre être en couple avec la fille qu'il désire le plus au monde pourrait le rendre fou. Jesse a (presque) tout pour lui. Un compte en banque rempli à craquer, un sourire en coin qui charme toutes les femmes sur sa route, un statut de champion de course automobile que jalouse chacun de ses adversaires... Pourtant, il manque encore quelque chose à sa vie. Son agent est persuadé que, si Jesse veut calmer la presse people qui s'évertue à le faire passer pour un don Juan, il doit se trouver une petite amie sérieuse. Mais la seule fille avec qui Jesse pourrait construire une histoire refuse de lui adresser la parole depuis des années. Et si Jesse lui proposait un deal qu'elle ne puisse pas refuser... ? Mais est-il prêt à prendre ce risque ? Celui d'envenimer leur relation à tout jamais et de la perdre, alors même qu'il n'a qu'une chose en tête : la retrouver. "Un amour fort, inconditionnel et intense. Et le point fort de ce livre : le sarcasme ! J'ai adoré et bien ri ! " Crazybooklady A propos de l'autrice : Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...

Chez HarperCollins France

|

HarperCollins France

Roman d'amour, roman sentiment

Retrouver tous les articles sur Drive me insane par Alfreda Enwy

Commenter ce livre

 

Paru le 05/11/2025

320 pages

HarperCollins France

12,90 €

ActuaLitté
9791033924531
© Notice établie par ORB
