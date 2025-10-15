Vincent Lavenu, J'y crois toujours

De coureur passionné à patron de la meilleure équipe cycliste française sur le Tour de France, Vincent Lavenu a tout vécu : les victoires, les doutes, les tempêtes. Dans ce récit sans détour, il raconte les coulisses du cyclisme moderne : les grands champions, les tactiques de course, l'ombre du dopage, les batailles pour maintenir son équipe à flot, jusqu'à son éviction brutale. Mais son histoire ne s'arrête pas là : avec une énergie intacte, il se lance dans un nouveau projet, la création d'une équipe féminine, porté par la même passion. Un témoignage fort, entre confidences et révélations, sur une vie entièrement consacrée au vélo.