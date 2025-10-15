Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Vincent Lavenu, J'y crois toujours

Lavenu Vincent, Vincent Lavenu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De coureur passionné à patron de la meilleure équipe cycliste française sur le Tour de France, Vincent Lavenu a tout vécu : les victoires, les doutes, les tempêtes. Dans ce récit sans détour, il raconte les coulisses du cyclisme moderne : les grands champions, les tactiques de course, l'ombre du dopage, les batailles pour maintenir son équipe à flot, jusqu'à son éviction brutale. Mais son histoire ne s'arrête pas là : avec une énergie intacte, il se lance dans un nouveau projet, la création d'une équipe féminine, porté par la même passion. Un témoignage fort, entre confidences et révélations, sur une vie entièrement consacrée au vélo.

Par Lavenu Vincent, Vincent Lavenu
Chez Talent sport

|

Auteur

Lavenu Vincent, Vincent Lavenu

Editeur

Talent sport

Genre

Cyclisme, VTT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vincent Lavenu, J'y crois toujours par Lavenu Vincent, Vincent Lavenu

Commenter ce livre

 

Vincent Lavenu, J'y crois toujours

Lavenu Vincent, Vincent Lavenu

Paru le 22/10/2025

288 pages

Talent sport

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378154882
9782378154882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.