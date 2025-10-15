Inscription
#Essais

Beyoncé, la totale

Benoît Clerc

ActuaLitté
Adulée à travers le monde, Beyoncé Knowles a su construire, au cours d'une carrière jalonnée de succès, un répertoire riche et varié, se réinventant à chacun de ses albums et surprenant à chacune de ses apparitions publiques. Armée d'une force de travail sans égale et portée par des valeurs qui font d'elle une artiste engagée pour les causes les plus nobles, la Texane a vu sa notoriété croître au fil des années. Des premiers enregistrements de Destiny's Child à son manifeste country, "Cowboy Carter" , la chanteuse a su s'entourer des plus talentueux producteurs, auteurs et compositeurs, pour donner naissance à un oeuvre monumental et naviguer entre les genres musicaux en se jouant des modes. Des scènes amateurs de Houston à son couronnement au festival Coachella, en 2018, redécouvrez le parcours extraordinaire de la plus grande pop star au monde à travers ses 381 chansons. De Survivor à Texas Hold 'Em, de Formation à Brown Skin Girl, le répertoire de Queen Bey n'aura plus aucun secret pour vous.

Par Benoît Clerc
Chez EPA Editions

|

Auteur

Benoît Clerc

Editeur

EPA Editions

Genre

Variété internationale

Beyoncé, la totale

Benoît Clerc

Paru le 15/10/2025

528 pages

EPA Editions

59,95 €

ActuaLitté
9782376716846
