Découvrez l'univers raffiné d'Alix D. Reynis à travers un ouvrage qui allie tradition artisanale et sensibilité contemporaine. Objets en porcelaine pour la maison, bijoux sculptés à la main, ambiances inspirantes et recettes à partager : chaque page célèbre un savoir-faire artisanal unique et chargé d'émotion. Avec des conseils de décoration et d'art de vivre à la française, ce livre met en lumière une esthétique délicate, intemporelle et accessible. Richement illustré, il rend hommage à la beauté des objets du quotidien, à la création artisanale et à la transmission des gestes créatifs. Un incontournable pour les amateurs de design, décoration et lifestyle élégant.