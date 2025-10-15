Inscription
Alix D. Reynis

Reynis alix D, Alix Depondt-Reynis

Découvrez l'univers raffiné d'Alix D. Reynis à travers un ouvrage qui allie tradition artisanale et sensibilité contemporaine. Objets en porcelaine pour la maison, bijoux sculptés à la main, ambiances inspirantes et recettes à partager : chaque page célèbre un savoir-faire artisanal unique et chargé d'émotion. Avec des conseils de décoration et d'art de vivre à la française, ce livre met en lumière une esthétique délicate, intemporelle et accessible. Richement illustré, il rend hommage à la beauté des objets du quotidien, à la création artisanale et à la transmission des gestes créatifs. Un incontournable pour les amateurs de design, décoration et lifestyle élégant.

Par Reynis alix D, Alix Depondt-Reynis
EPA Editions

|

Auteur

Reynis alix D, Alix Depondt-Reynis

Editeur

EPA Editions

Genre

Art de vivre

Alix D. Reynis

Reynis alix D, Alix Depondt-Reynis

Paru le 15/10/2025

240 pages

EPA Editions

45,00 €

9782376716822
