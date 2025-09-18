L'économie européenne

L'OFCE propose un bilan annuel des grandes mutations que traverse l'Europe. De la conjoncture économique, perturbée par les annonces de l'administration Trump sur les droits de douane, aux enjeux du climat et de l'énergie, en passant par les dynamiques industrielles, sociales et budgétaires, les auteurs analysent les capacités d'action de l'Union européenne face aux bouleversements actuels. Le décrochage européen, les transformations du secteur automobile, l'évolution du salaire minimum ou encore les tensions autour de la politique agricole commune sont autant de thèmes analysés à l'aune des rapports Draghi-Letta, des perspectives de verdissement de la Banque centrale européenne ou du vieillissement démographique. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les défis structurels et politiques de l'intégration européenne aujourd'hui.