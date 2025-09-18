Inscription
#Essais

L'économie européenne

OFCE, Jérôme Creel

ActuaLitté
L'OFCE propose un bilan annuel des grandes mutations que traverse l'Europe. De la conjoncture économique, perturbée par les annonces de l'administration Trump sur les droits de douane, aux enjeux du climat et de l'énergie, en passant par les dynamiques industrielles, sociales et budgétaires, les auteurs analysent les capacités d'action de l'Union européenne face aux bouleversements actuels. Le décrochage européen, les transformations du secteur automobile, l'évolution du salaire minimum ou encore les tensions autour de la politique agricole commune sont autant de thèmes analysés à l'aune des rapports Draghi-Letta, des perspectives de verdissement de la Banque centrale européenne ou du vieillissement démographique. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les défis structurels et politiques de l'intégration européenne aujourd'hui.

Par OFCE, Jérôme Creel
Chez La Découverte

|

Auteur

OFCE, Jérôme Creel

Editeur

La Découverte

Genre

Economie - Publication annuell

L'économie européenne

OFCE

Paru le 18/09/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

ActuaLitté
9782348089305
© Notice établie par ORB
