#Album jeunesse

Nous, les petits

Andrea Espier

ActuaLitté
Souvent, les enfants ont peur, se sentent fragiles ou impressionnés par le monde qui les entoure. Dans leur exploration du quotidien, ils sont traversés par toutes sortes d'émotions, qui nourrissent leur apprentissage. Andrea Espier capte avec poésie et espièglerie les "petits riens" de la vie à hauteur d'enfant, tout en montrant l'importance du rôle de l'adulte, qui assure amour et réconfort. Au fil des pages, le livre prend une tournure philosophique... Un album tendre et réconfortant, qui s'adresse tout autant aux "petits" qu'aux "grands" !

Par Andrea Espier
Chez La tête ailleurs

|

Auteur

Andrea Espier

Editeur

La tête ailleurs

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Nous, les petits

Andrea Espier

Paru le 20/10/2025

44 pages

La tête ailleurs

15,00 €

ActuaLitté
9782901942177
