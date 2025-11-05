Nous, les petits

Souvent, les enfants ont peur, se sentent fragiles ou impressionnés par le monde qui les entoure. Dans leur exploration du quotidien, ils sont traversés par toutes sortes d'émotions, qui nourrissent leur apprentissage. Andrea Espier capte avec poésie et espièglerie les "petits riens" de la vie à hauteur d'enfant, tout en montrant l'importance du rôle de l'adulte, qui assure amour et réconfort. Au fil des pages, le livre prend une tournure philosophique... Un album tendre et réconfortant, qui s'adresse tout autant aux "petits" qu'aux "grands" !