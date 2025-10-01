Les messages des pierres

Trouvez la pierre qui vibre avec vos énergies A travers ce livre oracle inédit, découvrez les messages de 100 pierres et la manière dont elles peuvent vous accompagner au quotidien. Ce guide vous délivrera également les clés pour entrer en communication avec votre pierre et créer une alliance thérapeutique de confiance. En ayant connaissance du chakra qui lui correspond, vous pourrez ainsi développer votre sensibilité et gagner en autonomie. Laissez-vous guider par les messages du monde minéral ! Médium et guérisseuse, Fabienne Laredo transmet les messages qu'elle reçoit en guidance à travers les archives akashiques. Passionnée par les pierres, elle apporte une approche innovante en alliant ses connaissances en lithothérapie à sa capacité de canaliser les messages. Ses accompagnements individuels et collectifs invitent à se reconnecter en confiance au coeur et à ses intuitions.