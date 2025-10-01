Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Les messages des pierres

Fabienne Laredo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trouvez la pierre qui vibre avec vos énergies A travers ce livre oracle inédit, découvrez les messages de 100 pierres et la manière dont elles peuvent vous accompagner au quotidien. Ce guide vous délivrera également les clés pour entrer en communication avec votre pierre et créer une alliance thérapeutique de confiance. En ayant connaissance du chakra qui lui correspond, vous pourrez ainsi développer votre sensibilité et gagner en autonomie. Laissez-vous guider par les messages du monde minéral ! Médium et guérisseuse, Fabienne Laredo transmet les messages qu'elle reçoit en guidance à travers les archives akashiques. Passionnée par les pierres, elle apporte une approche innovante en alliant ses connaissances en lithothérapie à sa capacité de canaliser les messages. Ses accompagnements individuels et collectifs invitent à se reconnecter en confiance au coeur et à ses intuitions.

Par Fabienne Laredo
Chez Hachette

|

Auteur

Fabienne Laredo

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les messages des pierres par Fabienne Laredo

Commenter ce livre

 

Les messages des pierres

Fabienne Laredo

Paru le 01/10/2025

160 pages

Hachette

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017290537
9782017290537
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.