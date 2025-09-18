Inscription
La psychologie des ex

Viviane Okenga

ActuaLitté
Et si nos ex n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des révélateurs puissants de notre histoire amoureuse ? L'ouvrage se lance dans une sorte de psychanalyse des relations amoureuses brisées, où l'attachement persiste et où la mémoire devient un piège, ou encore où l'identité se balance entre le passé et le présent. Il explore les cicatrices invisibles laissées par les amours perdues, les pactes oubliés et les liens qui ne se défont jamais vraiment. Essai de psychologie à portée sociologique, ce livre lève le voile sur les mécanismes de la dépendance affective, de l'auto-sabotage sentimental, du deuil amoureux ou encore du traumatisme générationnel. Narratif, poignant, et profondément humain, il interroge les rôles joués dans les relations : victimes, bourreaux, ou survivants de l'amour ?

Par Viviane Okenga
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Viviane Okenga

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

La psychologie des ex

Viviane Okenga

Paru le 18/09/2025

108 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

9782336564401
