Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Coacher

Mathias Mondo, Antoinette Nyoung

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coaching est un art délicat et complexe, souvent réduit à un simple effet de mode. Ce livre vous invite à découvrir les coulisses de cette pratique, entre exigences éthiques et richesses culturelles. Dans un style d'expérience partagée, l'auteure pose un regard lucide sur un métier encore peu structuré sur le continent africain, mais qui recèle des promesses et des opportunités. En alternant entre convictions, réserves et espérances, l'ouvrage met en évidence les défis auxquels font face les coachs. Grâce à des analyses approfondies, des témoignages percutants et des exemples concrets, il examine les subtilités du coaching, identifie les pièges à éviter et souligne les meilleures pratiques à adopter. En s'appuyant sur la méthode RAMAE "Reconnexion Aux Mémoires Africaines Enfouies" , le livre établit un lien entre les mémoires africaines et les enjeux actuels du coaching. C'est une invitation à réfléchir sur le rôle du coach, à renforcer l'authenticité de l'accompagnement et à voir le questionnement comme base de cette profession. Ce guide, précieux, permet de comprendre, de choisir et d'expérimenter le coaching, au-delà des clichés et des modes passagères.

Par Mathias Mondo, Antoinette Nyoung
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mathias Mondo, Antoinette Nyoung

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coacher par Mathias Mondo, Antoinette Nyoung

Commenter ce livre

 

Coacher

Antoinette Nyoung

Paru le 18/09/2025

190 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336563565
9782336563565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.