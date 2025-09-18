Le coaching est un art délicat et complexe, souvent réduit à un simple effet de mode. Ce livre vous invite à découvrir les coulisses de cette pratique, entre exigences éthiques et richesses culturelles. Dans un style d'expérience partagée, l'auteure pose un regard lucide sur un métier encore peu structuré sur le continent africain, mais qui recèle des promesses et des opportunités. En alternant entre convictions, réserves et espérances, l'ouvrage met en évidence les défis auxquels font face les coachs. Grâce à des analyses approfondies, des témoignages percutants et des exemples concrets, il examine les subtilités du coaching, identifie les pièges à éviter et souligne les meilleures pratiques à adopter. En s'appuyant sur la méthode RAMAE "Reconnexion Aux Mémoires Africaines Enfouies" , le livre établit un lien entre les mémoires africaines et les enjeux actuels du coaching. C'est une invitation à réfléchir sur le rôle du coach, à renforcer l'authenticité de l'accompagnement et à voir le questionnement comme base de cette profession. Ce guide, précieux, permet de comprendre, de choisir et d'expérimenter le coaching, au-delà des clichés et des modes passagères.