Noël enchanté

Petits cadeaux, lutins mutins, feu de bois dans la cheminée et autres rennes mignons... Retrouvez 39 scènes craquantes autour de Noël. Le Père Noël et le sapin n'attendent que vous ! Mettez en couleur ces illustrations trop mignonnes. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges