Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Noël enchanté

Harry Alexander

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Petits cadeaux, lutins mutins, feu de bois dans la cheminée et autres rennes mignons... Retrouvez 39 scènes craquantes autour de Noël. Le Père Noël et le sapin n'attendent que vous ! Mettez en couleur ces illustrations trop mignonnes. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Harry Alexander
Chez Hachette

|

Auteur

Harry Alexander

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël enchanté par Harry Alexander

Commenter ce livre

 

Noël enchanté

Harry Alexander

Paru le 01/10/2025

64 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276579
9782017276579
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.