Comprendre le Monde nouveau

Driss Guerraoui

Cet ouvrage tente d'analyser les grandes transformations que connaît le Monde nouveau, met en exergue les éléments saillants des réalités impulsées par ces transformations, en dégage les conséquences sur les équilibres géoéconomiques mondiaux, et en identifie les impacts majeurs sur la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité en Occident et dans le Sud global. Il présente également, à partir d'un regard africain, une lecture possible pouvant contribuer à comprendre les enjeux géostratégiques de notre temps au triple niveau de la place et du rôle futurs de l'Afrique dans le Monde nouveau, de la nouvelle question sociale et de la relation entre démocratie, culture et développement à l'heure de l'accélération de l'Histoire.

Par Driss Guerraoui
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Driss Guerraoui

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

Comprendre le Monde nouveau

Driss Guerraoui

Paru le 18/09/2025

224 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

9782336558936
