Father, I don't want this marriage Tome 7

Tiraillé entre la peur de perdre sa fille et la crainte qu'elle finisse par le mépriser, Legis décide néanmoins de s'ouvrir à elle et de lui révéler son passé. Bouleversés par ses aveux, Juvelian et Max réfléchissent en urgence à une solution pour sauver Legis du funeste destin qui l'attend. Malheureusement, parvenir à un accord sur une opération aussi cruciale que délicate s'annonce impossible. D'autant plus que les ombres de l'empereur rôdent et que certains haut placés semblent bien décidés à incriminer l'ensemble de la maison Floyen...