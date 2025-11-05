Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Father, I don't want this marriage Tome 7

Yuri, Heesu Hong, Roal, Captain Pavé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tiraillé entre la peur de perdre sa fille et la crainte qu'elle finisse par le mépriser, Legis décide néanmoins de s'ouvrir à elle et de lui révéler son passé. Bouleversés par ses aveux, Juvelian et Max réfléchissent en urgence à une solution pour sauver Legis du funeste destin qui l'attend. Malheureusement, parvenir à un accord sur une opération aussi cruciale que délicate s'annonce impossible. D'autant plus que les ombres de l'empereur rôdent et que certains haut placés semblent bien décidés à incriminer l'ensemble de la maison Floyen...

Par Yuri, Heesu Hong, Roal, Captain Pavé
Chez Pika Edition

|

Auteur

Yuri, Heesu Hong, Roal, Captain Pavé

Editeur

Pika Edition

Genre

Manhwa

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Father, I don't want this marriage Tome 7 par Yuri, Heesu Hong, Roal, Captain Pavé

Commenter ce livre

 

Father, I don't want this marriage Tome 7

Yuri, Roal trad. Captain Pavé

Paru le 19/11/2025

300 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811688905
9782811688905
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.