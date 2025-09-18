Destins algériens au XXe siècle

Le XXe siècle a été riche en événements qui ont bouleversé la vie des habitants du territoire algérien, en particulier la Seconde Guerre mondiale puis la guerre d'Algérie, suivie du départ massif des populations " européenne " et " juive " en direction de la France métropolitaine. Mais le déroulement de la vie des uns et des autres, " Européens " et " Juifs ", a-t-il été identique ? N'existait-il pas des clivages entre eux ? Et ces deux groupes étaient-ils homogènes ? Quels ont été les comportements de ces hommes au cours de ces épreuves ? Etaient-ils nombreux à venir en métropole avant l'exode des années 1960 ? Le suivi biographique de plus de mille cinq cents hommes nés en 1901 permet de rendre compte de la diversité des parcours individuels mais aussi du destin collectif de ces hommes au cours du XXe siècle.