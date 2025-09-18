Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Destins algériens au XXe siècle

Guy Brunet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le XXe siècle a été riche en événements qui ont bouleversé la vie des habitants du territoire algérien, en particulier la Seconde Guerre mondiale puis la guerre d'Algérie, suivie du départ massif des populations " européenne " et " juive " en direction de la France métropolitaine. Mais le déroulement de la vie des uns et des autres, " Européens " et " Juifs ", a-t-il été identique ? N'existait-il pas des clivages entre eux ? Et ces deux groupes étaient-ils homogènes ? Quels ont été les comportements de ces hommes au cours de ces épreuves ? Etaient-ils nombreux à venir en métropole avant l'exode des années 1960 ? Le suivi biographique de plus de mille cinq cents hommes nés en 1901 permet de rendre compte de la diversité des parcours individuels mais aussi du destin collectif de ces hommes au cours du XXe siècle.

Par Guy Brunet
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Guy Brunet

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Destins algériens au XXe siècle par Guy Brunet

Commenter ce livre

 

Destins algériens au XXe siècle

Guy Brunet

Paru le 18/09/2025

188 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336557212
9782336557212
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.