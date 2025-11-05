L'image indomptée

Ils apparaissent au détour de l'oeil de la caméra, la saisissant en plein vol dans sa trajectoire d'enregistrement, fuyant ou accourant à son approche, la ralentissant dans sa patrouille de contrôle, ou la fixant du regard sans jamais ciller. Quand l'engin rôde, les animaux veillent. Souvent, on trouve ces face-à-face dans des fragments publiés en ligne, circulant de YouTube aux unes des tabloïds. Les images virales de réactions d'animaux face aux caméras d'enregistrements nous parlent de politiques de regard et d'écologie des perceptions. Qu'est-ce qu'un chien poursuivant une voiture Google Street View raconte des processus d'enregistrement des images par le géant du Web ? En quoi les images de goélands attaquant les drones de la police française lors de manifestations favorisent une pensée politique commune ? Les images souvent virales de confrontations et de rencontres entre les animaux et les technologies de surveillance pointent une zone de contact qui met potentiellement en échec le contrôle et ouvrent le regard sur nos conditions sensibles et vitales communes. En prêtant attention à l'environnement étendu des images de surveillance, cet essai explore les écologies complexes des technologies d'enregistrement et des perceptions artificielles.