Mon calendrier de l'avent à lire et à écouter

Collectif, Deux Coqs d'or

24 livres d'histoires insérés dans 24 étuis à l'intérieur d'une grande pochette spectaculaire, fermée par un ruban, avec de la dorure sur la couverture : Le plus beau cadeau de Noël, Zékéyé et l'horrible Youkoulélé, Le sommeil a disparu, Dans le coeur de Mona, Martin va y arriver, L'épée du petit roi Arthur, Quand je serais grand ! Papa bisous fête Noël, Babycorne... 24 aventures à lire mais aussi à écouter ! Avec un très grand décor de cherche et trouve à découvrir une fois le livre ouvert. Sur chacun des plats 4 des 24 livrets, l'enfant trouvera une petite consigne pour chercher chaque jour un élément sur sa grande image en attendant Noël.

Par Collectif, Deux Coqs d'or
Hachette

Auteur

Collectif, Deux Coqs d'or

Editeur

Hachette

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Mon calendrier de l'avent à lire et à écouter

Collectif, Deux Coqs d'or

Paru le 08/10/2025

384 pages

Hachette

26,99 €

9782017223665
