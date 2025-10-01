Mon calendrier de l'avent à lire et à écouter

24 livres d'histoires insérés dans 24 étuis à l'intérieur d'une grande pochette spectaculaire, fermée par un ruban, avec de la dorure sur la couverture : Le plus beau cadeau de Noël, Zékéyé et l'horrible Youkoulélé, Le sommeil a disparu, Dans le coeur de Mona, Martin va y arriver, L'épée du petit roi Arthur, Quand je serais grand ! Papa bisous fête Noël, Babycorne... 24 aventures à lire mais aussi à écouter ! Avec un très grand décor de cherche et trouve à découvrir une fois le livre ouvert. Sur chacun des plats 4 des 24 livrets, l'enfant trouvera une petite consigne pour chercher chaque jour un élément sur sa grande image en attendant Noël.