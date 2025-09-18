Inscription
La répression pénale au Cameroun à l’ère des TIC

Jean Simplice Eboko, Sarah Nandjip Moneyang

L'univers des technologies de l'information et de la communication (TIC) captive, émerveille et effraie à la fois. En un rien de temps, la montée en puissance du numérique a engendré des conséquences allant bien au-delà du monde virtuel. Au Cameroun, terre "des arts, de la culture et des lois" , l'engouement pour cet outil de communication récent est devenu une véritable culture et un art de vivre. Il est donc urgent de donner un cadre juridique à cet ensemble. Cette recherche se concentre sur l'infraction informatique comme pierre angulaire des questions entourant la justice pénale. Elle examine non seulement le caractère pur ou impur de cette infraction, mais aussi la manière dont cette répression unique et émergente se déroule dans le domaine pénal, en dynamisant à la fois le processus et le contenu de la chaîne criminelle. Cet ouvrage propose une solution efficace et efficiente pour régler la complexe question de l'encadrement juridique, que ce soit sur le plan matériel ou institutionnel.

Par Jean Simplice Eboko, Sarah Nandjip Moneyang
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Jean Simplice Eboko, Sarah Nandjip Moneyang

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

droit pénal international

La répression pénale au Cameroun à l’ère des TIC

Jean Simplice Eboko

Paru le 18/09/2025

220 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

9782336555980
© Notice établie par ORB
