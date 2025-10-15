Elisabeth Lemaigre-Voreaux, Trois fois rien...

"Peintre abstraite, Elisabeth Lemaigre-Voreaux ne raconte pas d'histoire , le matériau a la sienne propre. Il résiste, parfois ne livre rien , en tout état de cause c'est lui qui dirige : "le fragment c'est toute une histoire. Je préserve ce qui a eu une autre vie pour que la mémoire ne s'efface pas." Mémoires usées dans la présence absence des fragments. Entre les doigts de l'artiste, le matériau brut se métamorphose , l'or caresse la rouille. Les rebuts sont magnifiés. Le tissu devient limaille et la limaille devient tissage. La toile pliée, teintée, brûlée, collée, figure un texte sacré, une épître. [...] Consciente de l'importance de son geste, elle le détaille à plaisir. "J'encastre, je fixe, je couds, je joins, je rapproche, j'infiltre des encres, je brûle, j'utilise les accrocs. Je ponce, je déchire, je teins, je découpe. Je suture." Annick Chantrel Leluc