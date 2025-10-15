Les grandes batailles navales de l'histoire

2500 ans d'histoire de guerre maritime Les noms d'Actium, Lépante, Trafalgar ou encore Jutland résonnent comme autant d'affrontements entrés dans l'Histoire que l'on écrit en majuscule. Le navire est devenu une arme à part entière qui ne cessera d'évoluer et de se transformer. Pour autant, aussi désastreuses que furent ces innombrables batailles, elles vont aussi contribuer à la grandeur de l'humanité. Car si les conflits apportent inévitablement le malheur, ils ont aussi été, paradoxalement, la source du progrès. La galère, reine des batailles durant près de deux millénaires, finit par céder la place à de véritables cathédrales de bois et de chanvre que sont les majestueux vaisseaux de ligne dont les plus imposants portent plus d'une centaine de canons. Les révolutions industrielles successives permettent ensuite aux navires de se libérer des contraintes des éléments naturels. La voile devient facultative avant de disparaître alors que les cales s'encombrent de machines à vapeur et que la carène se couvre d'un manteau d'acier. Le vaisseau de ligne devient un cuirassé dont les canons envoient des obus pesant près de la tonne par-delà les horizons. A chaque époque, on trouve une bataille qui marque de son empreinte ses incessants bouleversements technologiques. Les historiens ont dénombré plus d'un demi-millier de batailles navales qui ont joué un rôle dans l'Histoire du monde. Jean-Yves Delitte, peintre officiel de la Marine belge et expert en histoire maritime, en a sélectionné vingt-six parmi les plus significatives. Ce choix permet d'offrir un regard large sur plus de 2 500 ans d'histoire. Rejoignez l'équipage pour un voyage dans le temps et sur les mers !