Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le travail de la Caritas dans la lutte contre la faim et la pauvreté à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise

Etien N. Amon, Nicodème Esbey Attoubou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans sa lettre Apostolique Octagesima adveniens (1971), le Pape Paul VI souligne qu' : "Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l' éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Evangile, de puiser les principes de ré? exion, des normes de jugement et des directives d'action dans l'enseignement social de l'Eglise tel qu' il s'est élaboré au cours de l' histoire". (OA n°4) Depuis lors, cette prescription est devenue une grille pour l'examen des questions sociales. Dans ce sillage, pour ce qui est des questions de développement et de la charité sociale, l'Eglise a en son sein, un organisme qui s'y emploie. Il s'agit de Caritas internationalis qui se présente à la fois comme interprète et exécutrice de l'enseignement social en matière de lutte contre la faim et la pauvreté.

Par Etien N. Amon, Nicodème Esbey Attoubou
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Etien N. Amon, Nicodème Esbey Attoubou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le travail de la Caritas dans la lutte contre la faim et la pauvreté à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise par Etien N. Amon, Nicodème Esbey Attoubou

Commenter ce livre

 

Le travail de la Caritas dans la lutte contre la faim et la pauvreté à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise

Nicodème Esbey Attoubou

Paru le 18/09/2025

248 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336518626
9782336518626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.