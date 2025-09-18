Le travail de la Caritas dans la lutte contre la faim et la pauvreté à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise

Dans sa lettre Apostolique Octagesima adveniens (1971), le Pape Paul VI souligne qu' : "Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l' éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Evangile, de puiser les principes de ré? exion, des normes de jugement et des directives d'action dans l'enseignement social de l'Eglise tel qu' il s'est élaboré au cours de l' histoire". (OA n°4) Depuis lors, cette prescription est devenue une grille pour l'examen des questions sociales. Dans ce sillage, pour ce qui est des questions de développement et de la charité sociale, l'Eglise a en son sein, un organisme qui s'y emploie. Il s'agit de Caritas internationalis qui se présente à la fois comme interprète et exécutrice de l'enseignement social en matière de lutte contre la faim et la pauvreté.