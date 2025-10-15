La Maison Bernard Loiseau

L'héritage d'un art de vivre à la française depuis 50 ans. En 2025, la maison Loiseau fête ses cinquante ans. L'occasion d'apprécier " l'oeuvre gastronomique " de Bernard Loiseau que perpétuent les chefs qui l'ont suivi aux fourneaux de la Côte d'Or, Patrick Bertron ou, aujourd'hui, Louis-Philippe Vigilant. Le style Loiseau reste une référence dans le monde entier, pariant sur l'authenticité du goût, les techniques innovantes comme le déglaçage à l'eau, l'importance des légumes ou la défense des terroirs et de ses producteurs. Dans la maison au cadre idyllique, Louis-Philippe Vigilant et son épouse Lucile en pâtisserie, proposent à la carte comme dans les menus leur version d'un style devenu intemporel et qu'ils continuent de sublimer autour de leurs propres créations et d'un service exemplaire. La préface de Philippe Labro et le témoignage de Guy Savoy apportent leur lot de souvenirs sur l'héritage légué par le chef de Saulieu quand le journaliste Jean-Paul Frétillet prend, lui, le temps d'expliquer les caractéristiques et les spécificités d'un registre si emblématique de l'âge d'or de la nouvelle cuisine. Une quarantaine de recettes choisies pour leur originalité et leur nouveauté sont également à (re)découvrir au coeur d'un patrimoine historique.