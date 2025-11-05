John Smith est doué d'un étrange pouvoir, au contact de certaines personnes ou objets, il est traversé par des visions du passé et de l'avenir. Grâce à la "dead zone" de son cerveau endommagé par un accident, son psychisme latent s'est affiné et il peut retrouver les criminels, prévoir les catastrophes, anticiper les hécatombes. Un jour, lors d'un rassemblement politique, John Smith serre la main d'un politicien en pleine ascension, Greg Stillson, et découvre qu'il est un fou criminel, davantage héritier des plus grands fascistes de l'Histoire que des Pères fondateurs. Quand il sera élu, ce sera l'Apocalypse. Se taire ? Agir ? Que fera John Smith pour son pays ? LE ROMAN LE PLUS POLITIQUE DE STEPHEN KING DANS UNE NOUVELLE TRADUCTION Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch