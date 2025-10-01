Putain de vacances !

Peut-on vraiment prendre des vacances quand on a été journaliste d'investigation toute sa vie ? Officiellement, Marc est à la retraite. Avec sa jeune compagne, Manon, journaliste elle aussi, il part pour quelques semaines de vacances, à Saint-Hilaire-du-Borgne, en Vendée. Un village sans histoires, mais agité par la fermeture programmée de la conserverie, plus gros employeur du secteur. Dès le lendemain de leur arrivée, deux hommes sont retrouvés morts dans l'entreprise occupée... et Marc est aux premières loges ! Comment ne pas décider d'enquêter ? Surtout que la version officielle ne convainc personne. Qui a bien pu vouloir la peau de Romain Soulard et Patrick Bossard, deux hommes tellement dissemblables ? Avec l'aide de Charlotte, leur logeuse, Marc et Manon entreprennent de démêler l'écheveau des rivalités locales. Attention : ce livre est le premier tome d'une trilogie.