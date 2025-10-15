Inscription
Peindre les montagnes

Sophie Marin

Un musée idéal réunissant plus de 100 oeuvres exceptionnelles et représentant près de 70 artistes, de William Turner à Gerhard Richter. Ils s'appellent Cuno Amiet, Jules Flandrin, Giacomo Giacometti, Ferdinand Hodler, Vassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Gabriel Loppé, Franz Marc, Gabriele Münter, Gerhard Richter, William Turner. Parce qu'ils y résidaient ou y avaient séjourné durant l'un de leurs voyages, tous ont peint les Alpes, avec leur sensibilité, leur technique, leur regard unique. Les uns se sont attardés à saisir les gestes des Alpins dans leur quotidien, les autres n'avaient d'yeux que pour les plus hauts sommets et leurs glaciers. Tous les courants de la peinture du XIXe siècle à aujourd'hui sont présents, la peinture alpestre restant une invention récente. Cette galerie de peintures questionne non seulement la représentation des Alpes depuis deux siècles, mais elle est aussi et surtout une ode à la beauté des montagnes et au génie des artistes qui les ont croquées. Sommaire - Montagnes habitées - Traversées - Fragments - Au sommet - Montagne fantasmée Encadrés : - Icônes par Sophie Marin - L'école de Savièse par Maéva Besse, historienne de l'art et muséologue, et Isaline Pfefferlé, historienne de l'art - Elles ont peint les montagnes par Isaline Pfefferlé - Achard, Ravanat, Guétal, Bertier, Brun et les autres par Laurence Huault-Nesme, historienne de l'art, directrice honoraire du musée Hébert (Isère) - Dans l'atelier des Grisons par Corsin Vogel, artiste et enseignant-chercheur.

Par Sophie Marin
Chez Glénat

Auteur

Sophie Marin

Editeur

Glénat

Genre

Thèmes photo

Peindre les montagnes

Sophie Marin

Paru le 15/10/2025

256 pages

Glénat

49,00 €

9782344067260
