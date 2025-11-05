Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Adjugé vendu

Guillemette de La Borie, Borie guillemette La

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elina, propriétaire d'un vieux château périgourdin perché depuis toujours sur son coteau, supervise sa vente avec détermination. Il faut en passer par la mise aux enchères de son contenu, accumulé au fil des générations. Mais chaque objet raconte une histoire, chaque meuble révèle un fragment du passé. A travers eux se reconstitue le puzzle des destins empêchés, des amours interdites, des secrets soigneusement enfouis de la famille de V, et se dessine une mémoire familiale portant encore les traces sanglantes des guerres. Alors que la vente approche, des questions troublantes émergent : qui est vraiment Pia, la jeune commissaire-priseur méticuleuse ? Qui se cache derrière cette société américaine, future propriétaire ? Pourquoi ces clauses si spécifiques ? Et pourquoi Elina tient-elle tant à se débarrasser de son héritage ?

Par Guillemette de La Borie, Borie guillemette La
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Guillemette de La Borie, Borie guillemette La

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adjugé vendu par Guillemette de La Borie, Borie guillemette La

Commenter ce livre

 

Adjugé vendu

Guillemette de La Borie, Borie guillemette La

Paru le 05/11/2025

300 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702188415
9782702188415
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.