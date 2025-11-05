Adjugé vendu

Elina, propriétaire d'un vieux château périgourdin perché depuis toujours sur son coteau, supervise sa vente avec détermination. Il faut en passer par la mise aux enchères de son contenu, accumulé au fil des générations. Mais chaque objet raconte une histoire, chaque meuble révèle un fragment du passé. A travers eux se reconstitue le puzzle des destins empêchés, des amours interdites, des secrets soigneusement enfouis de la famille de V, et se dessine une mémoire familiale portant encore les traces sanglantes des guerres. Alors que la vente approche, des questions troublantes émergent : qui est vraiment Pia, la jeune commissaire-priseur méticuleuse ? Qui se cache derrière cette société américaine, future propriétaire ? Pourquoi ces clauses si spécifiques ? Et pourquoi Elina tient-elle tant à se débarrasser de son héritage ?