#Bande dessinée

Media Culpa

Plantu

Média Culpa, c'est l'histoire d'un dessinateur qui se pose mille questions : sur la laïcité, l'Europe, Donald Trump, l'Ukraine, l'écologie, la drogue, les réseaux sociaux. A quoi sert-il ? Est-ce que le caricaturiste est influencé par les médias ? Est-ce qu'il a dérapé ? Bien sûr ! Est-ce qu'il regrette ses dessins ? Certains ! Les médias, c'est sa famille : elle lui a tout appris au sein du journal Le Monde. Est-ce que les journalistes des radios, de la presse écrite, des sites Web, des plateaux de télé se sont aventurés en "oubliant" de nous informer correctement ? C'est la question soulevée dans ce livre. Les Français sont fascinés par les médias, et pourtant ils disent les détester. Ce n'est pas logique mais, ça, c'est la France. Et si ce livre servait à réconcilier les Français avec les médias ?

Par Plantu
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Plantu

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Humour

Media Culpa

Plantu

Paru le 05/11/2025

185 pages

Calmann-Lévy

19,00 €

9782702183373
