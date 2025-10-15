Inscription
#Imaginaire

La nuit éternelle

Emmanuel Civiello, Luana Vergari

La grande bataille commencera à l'aube. Inde, début du XXe siècle. Logé au palais du maharajah, Kundan, qui a pris les traits de Lord Benedict, prépare sa vengeance contre la couronne britannique. Manipulateur et pervers, il séduit la fille du souverain, Mary, et la transforme en vampire, tout comme les Thugs dans la forêt qu'il soumet à son pouvoir. La maladie mystérieuse qui semble se répandre dans la population, ravivant sombres légendes et anciennes croyances, n'est autre que le Mal... Une puissante armée se lève, et rien ni personne ne semble pouvoir empêcher Kundan d'écraser ceux qui ont jadis détruit sa famille et sa lignée. Alors que l'ultime bataille approche, Kavi, la fidèle dame de compagnie de Mary qui se méfie de Kundan, se rend au temple de la déesse Durga. Ses prêtresses ont autrefois vaincu les créatures des ténèbres. Kavi serait-elle l'unique espoir de contrer le règne des vampires ? Luana Vergari réinvente le mythe du vampire dans cette trilogie qui mêle le canon victorien hérité de Bram Stoker au bestiaire et au folklore indiens, pour un album conclusif saisissant à l'atmosphère angoissante, sublimé par le trait virtuose d'Emmanuel Civiello.

Chez Glénat

Fantastique

Paru le 15/10/2025

56 pages

16,00 €

9782344065969
