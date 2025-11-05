Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

42e rue

Laurent Valière, France Musique

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Véritable bible et ouvrage de référence en la matière, cette nouvelle édition de 42è Rue, La Grande Histoire des comédies musicales est une authentique balade à travers l'histoire, la chanson, la danse et la musique. Dans l'émission "42ème Rue" sur France Musique, Laurent Valière, journaliste et producteur à Radio France, donne rendez-vous en passionné et fin connaisseur aux amoureux de la comédie musicale depuis plus de 15 ans. Cette ré-édition offre une vision globale et contemporaine du théâtre musical : anecdotes, focus sur les artistes et les spectacles, ses personnalités, sans oublier l'actualité des représentations à Paris, Londres et Broadway de ces dernières années.

Par Laurent Valière, France Musique
Chez Marabout

|

Auteur

Laurent Valière, France Musique

Editeur

Marabout

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 42e rue par Laurent Valière, France Musique

Commenter ce livre

 

42e rue

Laurent Valière

Paru le 05/11/2025

304 pages

Marabout

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501198004
9782501198004
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.