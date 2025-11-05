Véritable bible et ouvrage de référence en la matière, cette nouvelle édition de 42è Rue, La Grande Histoire des comédies musicales est une authentique balade à travers l'histoire, la chanson, la danse et la musique. Dans l'émission "42ème Rue" sur France Musique, Laurent Valière, journaliste et producteur à Radio France, donne rendez-vous en passionné et fin connaisseur aux amoureux de la comédie musicale depuis plus de 15 ans. Cette ré-édition offre une vision globale et contemporaine du théâtre musical : anecdotes, focus sur les artistes et les spectacles, ses personnalités, sans oublier l'actualité des représentations à Paris, Londres et Broadway de ces dernières années.