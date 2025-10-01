Quand le plus vorace des zombies s'allie avec les pires tornades de l'univers... Rien ne va plus au cimetière de Tizombi. Margotik, sa bien-aimée humaine, a été enlevée par l'effroyable Vésuve, un magicien qui n'a qu'un seul but : transformer la Terre en planète Zombie à l'aide d'un élixir secret. Aidé de ses voraces amis, Tizombi est prêt à tout pour retrouver Margotik. Même à faire appel aux Super Sisters pour leur filer un coup de main ? Même à supporter les multiples bisous de la super tornade à bouclettes ?