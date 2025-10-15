Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Originaire d'Asie Mineure, le cyprès a depuis l'Antiquité été élevé au rang d'arbre compagnon, planté là où vivent et où reposent les hommes. Si vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, le cyprès, symbole de distinction, est votre arbre tutélaire. Le natif du cyprès, avide de clarté, expose sa silhouette élancée à tous les coups du destin.