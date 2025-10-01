Inscription
Dodorama

Marion Arbona

Le livre s'ouvre comme un album classique, sur le quotidien d'un garçonnet : journée à la maternelle, bain et repas du soir en famille, puis chambre à coucher. Mais au moment de s'endormir : tout bascule ! Le doudou carotte du petit garçon s'est échappé dans le monde du rêve. Et voilà notre mini héros qui bascule lui aussi à sa recherche, dans un monde fantasmagorique d'une exubérance folle. Le lecteur plonge alors avec délices dans les grandes peintures foisonnantes nées de l'imaginaire de Marion Arbona. Passionnée d'entomologie, elle nous propose une lecture interactive riche de surprises : jeux d'échelles et rabats à effet " réalité augmentée ", image qui se lit dans tous les sens et perspectives à la Escher, champignons du dîner devenus forêt géante ou encore, chenille avaleuse de doudou carotte - qui va se transformer en merveilleux papillon de papier !

Dodorama

Marion Arbona

Paru le 01/10/2025

26 pages

Sarbacane Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

