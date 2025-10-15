Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Vous connaissez la silhouette du saule pleureur aux rameaux ébouriffés. Mais le saule est aussi un arbre plein de fierté dont le feuillage argenté frissonne le long des rivières. Façonné par l'homme, il devient ce souple osier dont on tresse les paniers. Le saule enfin, source d'une riche pharmacopée, est à l'origine d'un remède de renommée mondiale : l'aspirine. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars ou entre le 3 et le 12 septembre, le saule est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. De cet arbre souple et tolérant, qui s'enracine dans les terrains les plus ingrats, le malheur ni l'adversité n'ont jamais raison.