Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Infographie du nazisme

Nicolas Guillerat, Marie Moutier-Bitan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre l'histoire du nazisme à travers le supplément de sens qu'offre l'infographie, telle est l'ambition de ce livre d'une richesse incomparable. S'intéressant tant aux incontournables de l'histoire du nazisme, comme son action pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'à des questions moins traitées, Maire Moutier-Bitan et Nicolas Guillerat offrent une réflexion globale, portée par une approche graphique puissante, sur un système d'une violence inouïe. Encadrement de la société allemande, réseaux et personnalité d'Hitler, mise en place de la dictature, organisation et fonctionnement du NSDAP, désastre économique, pillages et collaborations, épuration de la société, construction du système concentrationnaire ou encore dénazification, tels sont quelques-uns des thèmes de cette infographie exceptionnelle. Appuyée sur une bibliographie et des sources internationales, construite sur des modélisations contextualisées par des textes limpides, les auteurs proposent une synthèse sans équivalent des connaissances les plus actuelles sur le nazisme, accessible à tous.

Par Nicolas Guillerat, Marie Moutier-Bitan
Chez Passés Composés

|

Auteur

Nicolas Guillerat, Marie Moutier-Bitan

Editeur

Passés Composés

Genre

idéologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Infographie du nazisme par Nicolas Guillerat, Marie Moutier-Bitan

Commenter ce livre

 

Infographie du nazisme

Nicolas Guillerat, Marie Moutier-Bitan

Paru le 01/10/2025

Passés Composés

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040406341
9791040406341
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.