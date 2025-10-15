Inscription
#Beaux livres

Le frêne

Jean-Claude Senée, Guy Motel

Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Dans la mythologie germanique, le frêne est Yggdrasil, l'arbre qui soutient le monde : sa cime claire se déploie dans le lointain séjour des divinités supérieures, tandis que ses racines plongent aux sources des eaux du royaume des morts. Ami de la fraîcheur des berges des rivières, ce bel arbre rustique sait s'accommoder de tous les sols et des vents, et même la pollution ne l'empêche pas de devenir un géant. Si vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, le frêne est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. Cet arbre est le symbole de persévérance et d'endurance.

Par Jean-Claude Senée, Guy Motel
Actes Sud Editions

|

Auteur

Jean-Claude Senée, Guy Motel

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Arbres

Le frêne

Jean-Claude Senée, Guy Motel

Paru le 15/10/2025

Actes Sud Editions

12,00 €

9782330213817
