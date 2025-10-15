Inscription
#Beaux livres

Daido Moriyama

Gabriel Bauret, Daido Moriyama

ActuaLitté
L'oeuvre photographique, les écrits, la radicalité de sa démarche font de Daido Moriyama (né à Osaka en 1938) un des chefs de file du renouvellement international du langage photographique à partir des années 1970. Son esthétique de l'instantané, son refus absolu des conventions de la prise de vue (il affirme "prendre ses photographies plus avec le corps qu'avec les yeux"), sa volonté de penser et de vivre la photographie comme une expérience intime, ont ouvert des champs nouveaux, jusqu'alors presque inédits, et suscité une forme de libération de l'acte photographique.

Par Gabriel Bauret, Daido Moriyama
Actes Sud Editions

|

Auteur

Gabriel Bauret, Daido Moriyama

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Photographes

Daido Moriyama

Daido Moriyama

Paru le 15/10/2025

Actes Sud Editions

14,50 €

9782330213640
