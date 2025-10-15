L'oeuvre photographique, les écrits, la radicalité de sa démarche font de Daido Moriyama (né à Osaka en 1938) un des chefs de file du renouvellement international du langage photographique à partir des années 1970. Son esthétique de l'instantané, son refus absolu des conventions de la prise de vue (il affirme "prendre ses photographies plus avec le corps qu'avec les yeux"), sa volonté de penser et de vivre la photographie comme une expérience intime, ont ouvert des champs nouveaux, jusqu'alors presque inédits, et suscité une forme de libération de l'acte photographique.