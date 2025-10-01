La bataille finale et le réveil de Nezuko

Dans le repaire de Muzan Kibutsuji, la forteresse infinie, les pourfendeurs de démons ont enfin triomphé des Lunes Supérieures. Pourtant, dans les profondeurs du bastion, Muzan entre en action et affronte Tanjiro et ses compagnons. Le passé d'Iguro, qui nourrit en secret des sentiments pour Mitsuri, est également révélé. Plus qu'un manga, un véritable phénomène ! Avec près de 7 millions d'exemplaires vendus en France depuis la sortie du tome 1, Demon Slayer continue de passionner les lecteurs. Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est conclue avec son 23e tome, l'univers s'enrichit de nombreux projets qui séduisent toujours autant les fans. Nous vous proposons ici cette épopée légendaire adaptée en roman jeunesse. Ce neuvième volume nous entraîne vers le dénouement d'un affrontement épique entre pourfendeurs et démons. L'heure du combat final approche !