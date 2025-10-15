Inscription
#Beaux livres

Né à Helsinki en 1950, Pentti Sammallahti s'initie dès l'âge de treize ans aux techniques de la photographie. Arpentant d'immenses territoires, souvent reculés, il laisse libre cours à sa quête des contrastes subtiles, usant du format panoramique, dont il est l'un des maîtres incontestés. Non dénuées d'humour, ses thématiques font place à un bestiaire singulier, peuplés d'animaux méditatifs ou affairés. Parfois qualifié de "Brueghel de l'art argentique", Pentti Sammallahti parvient, par son génie du paysage, à substantiver l'hiver qui, sous son regard, semble plus matière que saison.

Chez Actes Sud Editions

Auteur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Photographes

Paru le 15/10/2025

14,50 €

9782330213633
