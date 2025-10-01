Malicia : Terre sauvage

Plongez dans un monde où les dinosaures sont rois, aux côtés de Malicia, Magnéto et Ka-Zar ! En Terre Sauvage, le danger est omniprésent. Privée de ses pouvoirs, Malicia va devoir trouver de nouveaux alliés. Mais entre un Magnéto et un Ka-Zar plus occupés à se livrer bataille qu'à l'aider, l'ex-mutante pourrait bien se tourner vers... Shanna la Diablesse ? Malicia sans pouvoirs en Terre Sauvage ? Les lecteurs les plus fidèles se souviennent peut-être de cette période où Chris Claremont et Jim Lee avaient séparé tous les X-Men. Il est temps de redécouvrir cette époque à travers une aventure inédite.