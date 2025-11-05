Un drôle de Noël !

Ca y est, Noël approche ! Mimolette, la souris studieuse, veut préparer la plus belle des fêtes et suivre toutes les traditions à la lettre. Mais son meilleur ami, Darwin, est plus paresseux, il préfère rester au chaud et manger plein de chocolats. Les deux amis ne sont pas d'accord du tout ! Le comportement de Darwin énerve son amie... Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Darwin est surtout très occupé par la préparation de son cadeau de Noël, car il lui prépare une super surprise ! Une chose est sûre, ils vont essayer de passer le meilleur des Noëls ensemble... Les illustrations pétillantes de Clothilde Delacroix dans une mise en page dynamique Suis les aventures de Darwin et Mimolette à travers leurs journaux intimes où ils racontent leurs pensées et leurs secrets. Grâce aux illustrations de style BD de Clothilde Delacroix, le Noël des deux amis paraît encore plus rigolo ! Un roman pour parler de sa lecture et mettre en avant le plaisir de lire Les "Roman Milan 6+ " permettent aux enfants de prendre goût à la lecture ! Conçus pour ceux qui commencent à lire tout seuls, ces ouvrages disposent d'un bonus en fin de page avec des questions pour parler de l'histoire avec sa famille ou ses copains.