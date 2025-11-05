Inscription
#Roman jeunesse

Un drôle de Noël !

Clothilde Delacroix, Xxx

ActuaLitté
Ca y est, Noël approche ! Mimolette, la souris studieuse, veut préparer la plus belle des fêtes et suivre toutes les traditions à la lettre. Mais son meilleur ami, Darwin, est plus paresseux, il préfère rester au chaud et manger plein de chocolats. Les deux amis ne sont pas d'accord du tout ! Le comportement de Darwin énerve son amie... Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Darwin est surtout très occupé par la préparation de son cadeau de Noël, car il lui prépare une super surprise ! Une chose est sûre, ils vont essayer de passer le meilleur des Noëls ensemble... Les illustrations pétillantes de Clothilde Delacroix dans une mise en page dynamique Suis les aventures de Darwin et Mimolette à travers leurs journaux intimes où ils racontent leurs pensées et leurs secrets. Grâce aux illustrations de style BD de Clothilde Delacroix, le Noël des deux amis paraît encore plus rigolo ! Un roman pour parler de sa lecture et mettre en avant le plaisir de lire Les "Roman Milan 6+ " permettent aux enfants de prendre goût à la lecture ! Conçus pour ceux qui commencent à lire tout seuls, ces ouvrages disposent d'un bonus en fin de page avec des questions pour parler de l'histoire avec sa famille ou ses copains.

Par Clothilde Delacroix, Xxx
Chez Editions Milan

|

Auteur

Clothilde Delacroix, Xxx

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Retrouver tous les articles sur Un drôle de Noël ! par Clothilde Delacroix, Xxx

Un drôle de Noël !

Clothilde Delacroix, Xxx

Paru le 05/11/2025

40 pages

Editions Milan

6,50 €

ActuaLitté
9782408060350
Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
