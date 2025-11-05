Droits humains, en avant !

Dans le contexte sociopolitique que nous vivons, les droits humains sont des enjeux essentiels. Ce livre en fait une présentation très complète à travers leur contenu, leur histoire, leur nécessité, leurs représentants et leurs militants... Il permet d'aborder en parallèle des sujets de société brûlants. Une histoire des droits humains accessible Ce livre nous raconte l'évolution des droits humains à travers quatre grands chapitres : le premier expose la Déclaration universelle des droits de l'homme (avec ses trente articles) et la commente ; le deuxième explique ce que sont les droits collectifs (droit à l'autodétermination, droits des peuples autochtones, droit à un patrimoine commun à l'humanité, droit à un environnement sain, droits de la nature) ; le troisième détaille les luttes qui ont permis d'obtenir ces droits (celles des femmes, celles des ouvriers, celles contre le racisme, celles pour les droits de l'enfance, celles des personnes présentant une diversité fonctionnelle, celles des personnes LGBTQI+, et aussi comment certains ont désobéi ou se sont défendus) ; le quatrième expose les défis présents et futurs pour que nos droits ne soient pas bafoués, qu'ils soient respectés par toutes les institutions, que les violations ne soient pas impunies, que l'excuse de la sécurité ne soit pas utilisée pour les fragiliser, que de nouveaux droits soient garantis pour le futur... Une approche transversale des droits humains Cette histoire nous est racontée à travers de courts paragraphes ayant trait à une personnalité historique, un concept, un organisme, un évènement, etc. Le sujet est ainsi rendu plus attrayant et plus simple. Cette diversité de contenus permet de garder l'attention du lecteur, déjà interpellé par une maquette colorée, très illustrée et très graphique. De la confédération iroquoise aux mères et grands-mères de la Plaza de Mayo, du philosophe Emmanuel Kant à Amnesty International, des préjugés contre les Tsiganes aux mariages forcés, de la biologiste lanceuse d'alerte Rachel Carson à la journaliste afghane Malala Maiwand assassinée en 2020, des syndicats aux mouvements de défense du droit au logement, du droit à l'honneur, à la liberté d'expression... et avec ses nombreux autres zooms, cet ouvrage propose un panorama très exhaustif des droits humains, et cela à travers des informations claires, précises et documentées. Une vision positive du vivre-ensemble Si de nombreux droits sont bafoués dans de nombreux pays, il s'agit ici d'insister sur le côté positif de leur évolution. Beaucoup d'êtres humains sont en lutte pour les protéger. Beaucoup d'Etats les respectent. Et les militants ne baissent pas la garde. A travers toutes les expériences présentées, le jeune lecteur apprend combien il est important de s'inscrire contre l'indifférence, principale menace au respect du vivre-ensemble. Il s'agit aussi de prendre conscience que les droits humains sont des outils fondamentaux pour améliorer nos relations avec les autres êtres vivants et avec la Terre, et pour créer des sociétés au sein desquelles tous les individus vivent dans la dignité. C'est à nous tous qu'il incombe de mettre en oeuvre un mode de vie dans lequel le respect de tous les êtres vivants est une priorité. A nous aussi de reconnaître de nouveaux droits qui garantiront de bonnes conditions de vie aux générations futures.