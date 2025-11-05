Inscription
#Album jeunesse

C'est Noël !

Ilaria Falorsi, Anne Blanchard

ActuaLitté
Le premier livre de bébé avec des animations solides et faciles à actionner pour découvrir la magie de Noël, le temps d'une histoire. Un livre-jeu pour expérimenter Décoration du sapin, ouverture des cases du calendrier de l'avent, histoires de Noël, déballage des cadeaux... Grâce aux animations qu'il actionne, bébé expérimente à chaque double page une nouvelle facette de la préparation et de la fête de Noël. Une histoire pour s'éveiller et découvrir le monde Au fil des pages, bébé découvre la période de Noël et ses traditions, l'émerveillement de la décoration du sapin et des lumières qui scintillent, l'attente rythmée au jour le jour par le calendrier de l'avent, les histoires du père Noël, la magie de l'ouverture des cadeaux et la joie de la famille réunie. Un livre animé pour vivre ses émotions Au fil des pages de l'histoire, bébé expérimente toutes sortes de sensations et d'émotions : émerveillement, impatience, excitation, joie... Ce faisant, il sollicite différentes aptitudes : l'attention, la patience, l'imagination, l'empathie. Une histoire qui suscite l'identification Grâce au fil narratif, bébé suit facilement le récit qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce au texte écrit à la première personne, et aux illustrations d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. En manipulant les glissières et les tirettes, le tout-petit anime chaque étape du récit et devient acteur de son histoire. Des animations spécialement adaptées aux tout-petits Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, leur forme est parfaitement adaptée aux plus jeunes de nos lecteurs. Pour une découverte ludique et en toute sécurité.

Par Ilaria Falorsi, Anne Blanchard
Chez Editions Milan

|

Auteur

Ilaria Falorsi, Anne Blanchard

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres rabats, tirettes

C'est Noël !

Ilaria Falorsi, Anne Blanchard

Paru le 05/11/2025

10 pages

Editions Milan

8,90 €

ActuaLitté
9782408052751
