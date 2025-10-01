Inscription
Spectacular

Stephanie Garber, Julie Lopez, Rosie Fowinkle

Un roman à savourer jour après jour ! La Grande Fête approche ! L'impératrice Scarlett réalise enfin son rêve d'enfant : préparer la plus fantastique des soirées. Flocons de neige enchantés, bonshommes de neige en guimauve... Les célébrations s'annoncent fabuleuses. Mais Donatella, la soeur de Scarlett, est dépitée. Impossible de trouver la moindre idée de cadeau pour celui qu'elle aime. Elle rêve pourtant de partager la magie de la Grande Fête avec Légende. D'autant qu'il ne s'agit pas d'une fête ordinaire, et que Légende est loin d'être un homme ordinaire... Un format inédit pour plonger dans une romance féérique au coeur de l'hiver : 24 enveloppes à ouvrir chaque jour pour découvrir et lire au fur et à mesure le roman intégral Spectacular de Stephanie Garber, des cartes postales avec des illustrations inédites de Rosie Fowinkle, une carte pop-up à créer et d'autres surprises. Une romance fantastique dans l'univers envoûtant de Caraval Ce récit indépendant, imaginé par Stephanie Garber, s'inscrit dans l'univers tant aimé de sa saga à succès. Entre amour, magie et mystère, Spectacular allie l'ambiance des fêtes à la tension palpitante de la romantasy. Un cadeau parfait pour les fans de magie et de romance Pensé comme un objet à part entière, ce roman stimule le plaisir de lire autrement. Il séduit autant par sa forme ludique que par la richesse de l'univers qu'il déploie. Traduit par Julie Lopez, Spectacular s'adresse aux lecteurs dès 15 ans, avides d'émotions et de belles histoires. Un moment de lecture inédit.

Par Stephanie Garber, Julie Lopez, Rosie Fowinkle
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Stephanie Garber, Julie Lopez, Rosie Fowinkle

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Spectacular

Stephanie Garber trad. Julie Lopez

Paru le 01/10/2025

256 pages

Bayard jeunesse

27,90 €

9791036385131
